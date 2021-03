I tagli di Big Pharma e i ritardi dell'Ema. Due falsi miti sui vaccini

Non è vero che tutte le case farmaceutiche hanno ridotto le forniture: Moderna sta rispettando il contratto e Pfizer consegna più dosi del previsto. Non è vero che l'Agenzia per i medicinali perde tempo: sul caso AstraZeneca doveva essere seguita prima. I governi si assumano le loro responsabilità

Le case farmaceutiche hanno tagliato continuamente le consegne dei vaccini. L’Europa e l’Ema non possono metterci così tanto tempo per pronunciarsi sui rarissimi casi di eventi trombotici segnalati dopo la somministrazione del vaccino di AstraZeneca. Questi i due mantra ripetuti da giorni, il primo in realtà da mesi, per motivare il rallentamento del piano vaccinale. Due narrazioni che, però, non sembrano tenere conto della realtà.