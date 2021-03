Non c'è pace per l'Ue sui vaccini

Non c'è pace per la strategia sui vaccini della Commissione europea. AstraZeneca venerdì ha annunciato un nuovo taglio delle forniture per il primo e secondo trimestre, nel momento in cui si è aperto un nuovo scontro tra gli stati membri sulla ripartizione delle dosi nell'ambito degli acquisti comuni dell'Ue. Austria, Repubblica ceca, Slovenia, Bulgaria e Lettonia hanno scritto una lettera ai presidenti di Commissione e Consiglio, Ursula von der Leyen e Charles Michel, denunciando “enormi disparità” nella distribuzione dei vaccini. A guidare la carica contro l'Ue, ancora una volta, è stato il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, che venerdì ha denunciato un “bazar” sulle dosi all'interno del comitato esecutivo sulla strategia dei vaccini, dove siedono tutti gli stati membri e che paradossalmente è presieduto dall'Austria. “Se questo sistema dovesse perdurare, continuerebbe a creare e a esacerbare enormi disparità tra stati membri, al punto che alcuni sarebbero in grado di raggiungere l'immunità di gregge in poche settimane, mentre altri rimarrebbero indietro”, si legge nella lettera. Il tema potrebbe essere discusso al Consiglio europeo della prossima settimana.



Il problema riguarda le dosi che sono state rifiutate da alcuni paesi e ridistribuite tra quelli interessati. Alcuni stati membri avevano rinunciato a una parte dei vaccini acquistati dalla Commissione - come Pfizer-BioNTech e Moderna - perché considerati troppo cari. Germania e Danimarca si sono accaparrate le dosi a cui gli altri hanno rinunciato. La Commissione ha risposto sabato con un comunicato, ricordando che sono stati gli stati membri a decidere di "allontanarsi dalla proposta" originaria di distribuzione pro rata in base alla popolazione e di aggiungere “una flessibilità che permette di concordare una ripartizione diversa di dosi". Per la Commissione, tocca ai governi decidere se tornare o meno al sistema pro rata. Kurz è stato smentito dal suo stesso ministero della Sanità. “I negoziati hanno avuto luogo in modo trasparente ed equilibrato”, ha dichiarato Ines Stilling, segretaria generale del ministero della Sanità austriaco.



La lettera dei cinque mostra il crescente nervosismo in alcune capitali che si trovano in difficoltà nella vaccinazione della loro popolazione. Inoltre, alcuni di questi stati membri avevano puntato più sul vaccino AstraZeneca che su quelli di Pfizer-BioNTech e Moderna perché meno caro e più facile da gestire. La società farmaceutica anglo-svedese venerdì ha ufficializzato il taglio delle forniture, giustificandosi con il divieto di esportazione da parte degli Stati Uniti. Nel primo trimestre AstraZeneca consegnerà 30 milioni invece di 40 milioni di dosi (originariamente erano previsti 120 milioni). Nel secondo trimestre la stima è di 70 milioni invece di 90 milioni di dosi (originariamente aveva annunciato 180 milioni). Di fronte al “no” dell'Amministrazione Biden alla richiesta della Commissione e di AstraZeneca di permettere l'esportazione dei suoi vaccini oltre Atlantico, sempre più voci si stanno alzando per chiedere all'Ue di lanciarsi nel protezionismo vaccinale.



Il commissario al Mercato interno, Therry Breton, ha cercato comunque di rassicurare grazie all'aumento della produzione di Pfizer-BioNTech. I ritardi di AstraZeneca sono "inaccettabili" e "in ogni caso incomprensibili", ha detto Breton, che però ha escluso di portare la società in tribunale. “La buona notizia è che comunque non saremo in ritardo con il nostro programma” perché "Pfizer-BioNTech sta producendo di più del previsto e ci darà di più”, ha detto Breton, L'Ue ha come obiettivo intermedio di vaccinare l'80 per cento delle persone con più di 80 anni e del personale sanitario entro la fine di marzo e il 70 per cento della popolazione adulta entro la fine dell'estate. A proposito di Pfizer, sul Foglio Micol Flammini, racconta la storia del suo amministratore delegato, Albert Bourla, il re dei vaccini, che ha spinto la corsa cambiando ogni regola.

