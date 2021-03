Le ragioni per cui l'Ue non vuole lanciarsi nella guerra dei vaccini

Di fronte al protezionismo di Stati Uniti e Regno Unito, anche l’Unione europea deve lanciarsi nel nazionalismo sui vaccini imponendo un divieto totale delle esportazioni per vaccinare prima gli europei? Nel momento in cui AstraZeneca taglia nuovamente le forniture per il primo e il secondo trimestre e Johnson & Johnson rinvia le consegne delle prime dosi, sempre più voci dell’Ue si stanno alzando per rivendicare un approccio molto più muscolare di quello adottato finora. “Le regole della Wto permettono un divieto di esportazione, quando è necessario a proteggere la salute dei cittadini e questo è definitivamente il caso”, ha detto mercoledì l’europarlamentare tedesco della Cdu, Peter Liese, portavoce del Ppe per le questioni sanitarie.

