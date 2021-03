Vaccini e moneta, una questione di fiducia

Probabilmente non c’è persona più consapevole dell’importanza della fiducia di un banchiere centrale. Ovviamente gestire la politica monetaria è cosa molto diversa dal definire la politica sanitaria, ma ad accomunare la moneta ai vaccini è il fatto che la forza di entrambi si basa sulla fiducia: i cittadini devono avere una certa convinzione che non ci saranno sorprese, ovvero che nel tempo la moneta e il vaccino non rivelino un valore inferiore a quello inizialmente annunciato. Per questo motivo è di fondamentale importanza la credibilità delle istituzioni regolatorie, la loro autonomia di giudizio rispetto agli obiettivi e la prevedibilità degli annunci che agiscono sulle aspettative delle persone. Tutto questo lo sa benissimo Mario Draghi che, grazie alla credibilità sua e dell’istituzione che presiedeva, ha salvato l’euro con tre ormai storiche parole. E ha dimostrato una notevole indipendenza dalla politica quando, ad esempio, nel 2015 ha respinto le pressioni del ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schäuble che avrebbe preferito che fosse stata la Bce a spingere la Grecia fuori dall’euro. Si trattava di una decisione politica, che non poteva essere mascherata da una decisione tecnica della Bce come l’interruzione della liquidità d’emergenza fornita alle banche greche.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni