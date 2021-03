Vaccino vuol dire fiducia

“I casi di decesso verificatisi dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca hanno un legame solo temporale. Nessuna causalità è stata dimostrata tra i due eventi. L’allarme legato alla sicurezza del vaccino AstraZeneca non è giustificato”. Così l’Aifa domenica sera interveniva sul vaccino contro il Covid di AstraZeneca dopo il blocco di un ulteriore lotto in Piemonte. A poche ore di distanza, questa mattina, la stessa Agenzia del farmaco decide di “estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’Ema, il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca Covid-19 su tutto il territorio nazionale”. Un dietrofront clamoroso in meno di 24 ore che ha contribuito ad alimentare la sfiducia nel vaccino AstraZeneca e, più in generale, nella campagna vaccinale contro il Covid. L’incoerenza tra le parole e le azioni della nostra autorità regolatoria è clamorosa, tanto da dare l’impressione di aver perso il controllo della situazione.

