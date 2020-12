Il recovery plan degli altri. Quanto spenderanno per la Sanità i paesi europei

I fondi in arrivo dall'Europa, quanto meno la loro gestione e l'ammontare complessivo di alcune voci di spesa in particolare, sono diventate il cruccio intorno a cui s'alimentano le polemiche e gli scontri nella maggioranza di governo. Tensioni antiche almeno quanto le divisioni sul Mes, rinfocolate dall'intervento di Matteo Renzi in Senato durante la discussione sulla riforma del Fondo Salva stati, in cui il leader di Italia Viva ha chiesto al premier Giuseppe Conte: “Chi lo ha deciso che alla Sanità vanno 9 miliardi? Per noi ce ne vogliono molti di più”.

