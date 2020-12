Che cos'è il Mes e perché è un problema per il governo

Tutto quello che c'è da sapere sul fondo salva stati e sul dibattito che sta mettendo in difficoltà la maggioranza, in breve

Sulla riforma del Mes c'è il via libera della Camera alla risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del premier, in vista del prossimo Consiglio europeo. Nel frattempo l'esecutivo si è spaccato sul Recovery Plan, con la dura presa di posizione di Italia viva. Da settimane il dibattito su questi temi sta mettendo uno contro l'altro gli azionisti del governo, con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte costretto a mediare. Ma che cos'è il Meccanismo europeo di stabilità, perché la riforma del fondo salva-stati è un problema per il governo e che cosa può accadere adesso? Il video-commento di Simone Canettieri risponde a queste domande, in meno di cinque minuti.

