Covid, cosa sappiamo della "variante inglese" che riporta Londra in lockdown

C'è un nuovo ceppo di Sars-CoV-2 che secondo la Public Health England potrebbe essere più contagioso di quello che abbiamo conosciuto finora. Burioni: "Al momento non c'è motivo di preoccuparsi. Non ci sono evidenze che la mutazione possa sfuggire all'immunità indotta dal vaccino". Da domani Londra è di nuovo in zona rossa

In questa pandemia gli inglesi non sono solo i primi ad aver autorizzato il vaccino anti Covid, da ieri sono anche gli unici a confrontarsi con una nuova variante del virus per il momento sconosciuta altrove. A Londra la tregua è durata solo due settimane e già da domattina tornerà la serrata su tutto, tranne scuole, palestre e negozi essenziali. Un nuovo lockdown che si rende necessario nonostante l’avvio della campagna di vaccinazione perché come ha spiegato il ministro della Salute Matt Hancock c’è “purtroppo un nuovo ceppo del Coronavirus che si sta espandendo a Londra e nel Kent, Inghilterra sud-orientale”.

