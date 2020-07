Ad Anagni, dentro lo stabilimento che confezionerà il vaccino

Failure is not an option”. Bisogna partire dalla famosa frase pronunciata dagli astronauti della missione Apollo 13, e dalla vertigine di non poter sbagliare perché lo sbaglio cancella qualsiasi altra possibilità, per raccontare l’incredibile storia nella storia del candidato-vaccino per il Covid-19: il vaccino europeo, quello studiato e messo a punto ad Oxford, con la collaborazione di un’azienda italiana, la Irbm di Pomezia, e ora confezionato (per la precisione “infialato”) ad Anagni, dall’azienda Catalent. Quattrocento milioni di dosi, prodotte da...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.