Le nuove regole sanitarie per l’ingresso in Italia e il Patto giovani del Pd

Uno sguardo alla congiuntura, tanto per essere pronti a cena in caso di necessità di inquadramento della situazione economica, si spera per passare poi a parlare d’altro, magari anche di politica

Un attimo ancora, allarghiamo l’immagine dalla congiuntura a un passato un po’ più lontano. Il ritratto dell’Italia, fatto da mano tedesca, è abbastanza sconfortante. Speriamo che si sbaglino ma i numeri sono bruttini e hanno a che fare con le determinanti di lungo periodo, ovvero con ciò di cui nessuno si occupa

Però

La Cgil contro Sansa (candidato di 5 stelle e Pd in Liguria) e c’è di mezzo la solita avversione grillista per le opere pubbliche, specialmente marcata nei grillo-fattisti come Sansa

Si prendono decisioni brusche e i fondi, che c’entrano poco, un po’ si arrabbiano. Adesso è chiaro che il governo, senza dare nell’occhio, qualcosa dovrà trovare per compensarli. E magari alla fine si scoprirà che non conveniva fare tutta questa guerra

Nicola Zingaretti, oggi celebrato sul Foglio ancorché sleepy, ma era un modo per farne risaltare le qualità e non una presa in giro, si lancia in un piano giovani

Aggiornamenti sulle regole sanitarie per l’ingresso in Italia

Sedi diplomatiche cinesi e americane, e spie in azione

Americani e cinesi litigano e il mondo finanziario si protegge

Donald Trump cancella impegni elettorali, dice che è per il coronavirus (di cui non gli importava niente fino a poco fa)

i fallimenti di Trump

e sondaggi con leggero vantaggio di Joe Biden, ma in stati molto importanti

Va a finire sempre allo stesso modo, tra scissioni e rifondazione corbinista, c’è un male moderno dei partiti che consiste nel non saper perdere i congressi

I nuovi ingressi al congresso degli USA avranno molto a che fare con il contrasto al razzismo, una molla che muoverà l’elettorato più del solito

Divertimenti estivi: Giuliano Amato, voce su selezione musicale, che spiega come funziona la corte costituzionale

Curiosità estive, ricordi e testimonianze (il sindaco di Lampedusa su Salvini chiuditore, pure falso, di porti)

Fa quasi piacere rispolverare espressioni come “giornata da bollino nero” per il probabile traffico sulle autostrade

Questo vi interessa ma non parlatene a cena

Saturno ben fotografato con toni tra bianco, grigio, écru

Torna la pioggia e dopo arriva pure il caldo vero

il Giro d’Italia in versione autunnale

Gianni Clerici ha 90 anni