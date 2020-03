Roma. Il nuovo decreto del governo rende il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, “da questo momento in poi, immediatamente abilitante per l’esercizio della professione di medico-chirurgo”, ha annunciato trionfante lunedì il ministro dell’Università Gaetano Manfredi. Il problema principale però è il cosiddetto imbuto formativo. Ma andiamo con ordine. Per diventare medici, finora, il percorso era il seguente: laurea in medicina e chirurgia (sei anni), test di abilitazione, concorso per accedere ai contratti di...

