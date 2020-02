La mia professione è l’analisi dei dati biomedici. È per questo che, di fronte all’ennesimo cambio dei criteri di conta dei contagiati da Sars-CoV-2, non posso che lasciar da parte modelli, dati, analisi e calcolatrice, e guardare con rispetto al lavoro dei medici e dei virologi dello Hubei, che non hanno più il tempo e il modo di comunicare dati che siano utili a qualcosa, di fronte ad ospedali pieni e situazioni ormai al limite della umana resistenza. Su queste...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.