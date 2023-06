Il silenzio delle armi in Ucraina non normalizzerà i rapporti con Mosca

La Conferenza internazionale per la ricostruzione dell’Ucraina che si è tenuta a Londra rappresenta qualcosa di più e di diverso dalle tante iniziative simili alle quali abbiamo assistito per vent’anni e che riguardavano l’Afghanistan. In quei casi, la sfilata dei “donors” cercava di dimostrare una solidarietà economica verso il paese centroasiatico che era però ben poca cosa rispetto all’impegno militare massiccio – diretto e indiretto – profuso per consolidare le sue fragili istituzioni. Nel caso ucraino le cose sono sensibilmente diverse. La conferenza ha voluto chiarire un punto molto netto: l’impegno per sostenere l’Ucraina non sarà limitato alle contingenze belliche. Proseguirà ben oltre la fine del conflitto e la strategia prevede l’ancoraggio permanente dell’Ucraina all’occidente e alle sue istituzioni, a cominciare da Nato e Unione europea.

