Putin cerca un Kadyrov di turno

Ramzan Kadyrov ha pubblicato un video in palestra: fa esercizi, solleva pesi, si mette in posa con una tuta azzurrina che svela il fatto che, nonostante lo sforzo, il dittatore ceceno non è per nulla in forma. Vuole smentire la notizia pubblicata da Novaya Gazeta della sua malattia. Kadyrov sarebbe stato in una clinica di Mosca, perché dal 2019 gli è stata diagnosticata una necrosi pancreatica e ha bisogno di cure regolari e sempre più frequenti. Il suo stato di salute starebbe peggiorando, va e viene dai migliori ospedali della capitale russa e questo sarebbe il motivo delle sue lunghe assenze.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE