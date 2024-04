Il piano russo per indebolire l'occidente, sfruttando Kyiv. Un documento riservato

Mosca sta elaborando una strategia per cercare di indebolire gli avversari occidentali, compresi gli Stati Uniti, e sfruttare la guerra in Ucraina per forgiare un ordine globale libero da quello che considera il dominio americano. L'inchiesta

Secondo un documento segreto del ministero degli Esteri russo, Mosca sta elaborando piani per cercare di indebolire gli avversari occidentali, compresi gli Stati Uniti, e sfruttare la guerra in Ucraina per forgiare un ordine globale libero da quello che considera il dominio americano. In un’appendice riservata del documento ufficiale, e pubblico, intitolato “L’idea della politica estera della Federazione russa”, il ministero chiede una “campagna di informazione offensiva” e altre misure che abbraccino “le sfere militare, politica, economica, commerciale e di psicologia informativa” contro una “coalizione di paesi ostili” guidata dagli Stati Uniti. “Dobbiamo continuare ad aggiustare il nostro approccio alle relazioni con gli stati ostili”, si legge nel documento del 2023, fornito al Washington Post da un servizio di intelligence europeo. “È importante creare un meccanismo che ci permetta di trovare i punti vulnerabili delle loro politiche estere e domestiche, con l’obiettivo di sviluppare misure pratiche per indebolire gli avversari della Russia”.