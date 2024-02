Cambiare la Russia è possibile. Le lezioni di Alexei Navalny e Kara-Murza

Nella lunga serie di persone che sono state vittime dei dittatori sovietici e russi, Alexei Navalny è stato straordinario. Si è dedicato a smascherare la natura cinica e corrotta della dittatura di Vladimir Putin. E ci è riuscito, rivelando la verità al mondo. Era così dedito a smascherare la natura del regime di Putin che ha scelto di tornare in Russia per costringere i suoi aspiranti assassini a rendere pubblica la loro malvagità. Tornando, ha dimostrato al popolo russo e al mondo che non aveva paura e che nemmeno loro avrebbero dovuto avere paura di agire. In una lettera che ha scritto a Sharanksy dal carcere, Navalny ha affermato che il “virus” della libertà non verrà mai ucciso e che centinaia di migliaia di persone continueranno a lottare per la libertà e contro la guerra in Ucraina.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE