Così il giornalismo indipendente sta indagando sulla morte di Alexei Navalny

Traduciamo la conversazione tra una giornalista del media indipendente Meduza, Lilia Yapparova, con Christo Grozev, direttore del sito di inchiesta Bellingcat che nel 2021 aveva individuato gli agenti dell’Fsb incaricati di avvelenare e uccidere Alexei Navalny.





All’inizio del 2021, quando Alexei Navalny si stava preparando a tornare in Russia appena cinque mesi dopo essere stato avvelenato con un agente nervino del gruppo Novichok, Christo Grozev chiese alla moglie di Navalny, Yulia, se si fosse resa conto che il marito sarebbe stato arrestato quando il suo aereo fosse atterrato a Mosca. “In risposta, lei ha sorriso e ha detto: ‘Christo, sei un ingenuo. Non si limiteranno ad arrestarlo. Lo terranno in camere di tortura per anni. E potrebbero anche ucciderlo’”, ha raccontato Grozev a Meduza.



Venerdì scorso, quando è stata data la prima notizia della morte di Navalny, Grozev e Yulia Navalnaya erano entrambi alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco. Poco dopo aver appreso la notizia, Navalnaya è salita sul palco della Conferenza e ha giurato che se le notizie fossero state vere, il regime di Putin sarebbe stato “consegnato alla giustizia” e che quel giorno sarebbe arrivato presto. “Quando ho sentito parlare Yulia, ho capito che la Russia ha la possibilità di non cadere nella disperazione”, ha detto Grozev. “E’ così che il lavoro di Alexei è stato rapidamente raccolto”.



La prima volta che Grozev ha incontrato Alexei Navalny faccia a faccia è stato poco dopo l’avvelenamento del politico nel 2020. “Gli avevo appena scritto su Twitter: ‘Alexei, credo di aver trovato le persone che hanno cercato di ucciderti’”, ha detto. “E nel giro di due giorni siamo andati a trovarlo in Germania, dove si stava riprendendo dall’avvelenamento”. Se Navalny fosse vissuto abbastanza a lungo da vedere la fine della guerra della Russia contro l’Ucraina, Grozev ritiene che la sua carriera politica avrebbe potuto avere un secondo atto di grande successo. “La moglie di una delle mie fonti, un funzionario della sicurezza russa, ha visto il documentario Navalny e ha detto al marito: ‘Non avevo idea che fosse così! Se si candida alla presidenza, avrà il mio voto!’”. Grozev ha detto che si aspettava che Navalny seguisse un percorso simile a quello del sudafricano Nelson Mandela.



Sebbene Yulia Navalnaya lo abbia definito ingenuo, Grozev non può che essere informato sui meccanismi interni dello stato russo. E le voci che ha già sentito dai suoi contatti sulla scia della morte di Navalny lo rendono pessimista sul futuro del paese a breve termine. “Le mie fonti mi hanno già avvertito che potrebbe esserci una nuova ondata di repressioni e omicidi, che Putin ha ‘piani speciali’ per i leader dell’opposizione russa”, ha detto a Meduza. Se queste notizie sono vere, ha osservato, figure dell’opposizione incarcerate come Ilya Yashin e Vladimir Kara-Murza saranno “particolarmente vulnerabili” ai capricci di Putin. Grozev ha continuato: “C’è solo una possibilità che ho completamente escluso: che la morte di Navalny sia stata una sorpresa per le autorità russe, una sorpresa spiacevole. Non credo che lo abbiano semplicemente ‘maltrattato’ o che lo abbiano inavvertitamente portato a quella condizione per negligenza. E’ impossibile. Perché l’Fsb ha capito il valore di Navalny per il futuro della Russia, qualunque esso sia. Alexei sarebbe stato una risorsa preziosa per futuri negoziati o per uno scambio di prigionieri. Non lo avrebbero mai ‘perso’”.



Grozev ha già iniziato a pensare a come indagare sulle circostanze della morte di Navalny. Ha detto che affrontare la bizantina burocrazia carceraria russa presenterà delle sfide, ma il fatto che Navalny sia morto in un remoto villaggio artico potrebbe rendere il lavoro più facile. “Non solo perché ci saranno le fatture e i dati di volo, ma anche perché ci saranno dei testimoni”, ha spiegato. “Una cosa è cercarli in una grande città, un’altra cosa è quando un veicolo dell’Fsb attraversa un piccolo villaggio. Viene visto da ogni finestra”.



Domenica, due giorni dopo la morte di Navalny, Novaya Gazeta ha riferito che il corpo di Navalny si trovava in un obitorio della città di Salekhard, la capitale della regione in cui è morto, e che presentava lividi che suggerivano che fosse stato trattenuto fisicamente durante le convulsioni. Secondo Grozev, le convulsioni sono un “sintomo tipico” dell’avvelenamento da alte dosi di organofosfati, agenti nervini espressamente vietati dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulle armi chimiche, di cui la Russia fa parte. “Per quanto possa sembrare strano, il compito di eliminare Alexei nella colonia carceraria potrebbe essere stato assegnato alla stessa squadra di agenti dell’Fsb ed è possibile che nella nostra indagine non scopriremo una nuova serie di responsabili, ma gli stessi che hanno avvelenato Navalny nel 2020”, ha detto Grozev a Meduza. E’ del tutto possibile che sia stato detto loro: “Forza ragazzi, è ora di finire il lavoro”. Tanto più che sono già stati smascherati: perché rischiare nuove persone?”.



Secondo Grozev, l’Fsb ha “punito” gli agenti che sono stati smascherati che non sono riusciti a uccidere Navalny nel 2020 con un lavoro noioso e li ha nascosti accuratamente, anche cambiando i loro numeri di telefono e quelli di tutte le persone a loro vicine. “Queste persone hanno persino smesso di apparire nei documenti ordinari che spesso vengono divulgati”, ha detto. “Ma non abbiamo ancora tracciato i loro movimenti degli ultimi mesi”.



A sei giorni dalla morte di Navalny, non è chiaro quando le autorità russe intendono consegnare il suo corpo alla famiglia, o se abbiano intenzione di farlo. Tuttavia, Grozev ha dichiarato che non appena sarà pubblicato il rapporto dell’autopsia, lui e i suoi colleghi verificheranno il coinvolgimento di agenti dell’Istituto di criminalistica dell’Fsb, che supervisiona la squadra che ha avvelenato Navalny. “Se sono loro a supervisionare la procedura dell’autopsia, sarà ovvio che sono stati loro a eseguire questa operazione”, ha detto. “E che attualmente stanno cercando di fare in modo che nessuna prova rimanga sul corpo”. In una dichiarazione video pubblicata lunedì, Yulia Navalnaya ha detto di sapere “esattamente perché Putin ha ucciso Alexei” e ha promesso di rivelare questa informazione nel prossimo futuro. Alla domanda se sapesse a cosa si riferisse, Grozev ha risposto di sì, ma che lascerà che sia lei a rivelarlo.



Copyright Meduza