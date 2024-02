Il messaggio di Ilya Yashin su Navalny: "Ecco perché Putin lo ha ucciso"

L'oppositore russo è in una colonia penale condannato a 9 anni per essersi opposto alla guerra in Ucraina. Su Telegram la dedica: "Ora entrambi i miei amici sono morti, la mia vita è nelle mani di Putin ed è in pericolo. Ma non mi arrendo e mentre piango Alexei non ho paura"

Pubblichiamo il messaggio condiviso su Telegram dall’oppositore russo Ilya Yashin, amico di Navalny, che oggi si trova in una colonia penale, condannato a nove anni per aver denunciato la strage di Bucha e la guerra in Ucraina.

Le notizie arrivano lentamente nelle baracche del campo (Yashin è in una colonia penale, ndr), e ho appreso della morte di Alexei Navalny solo ieri. È difficile mettere a parole il mio choc. È difficile raccogliere insieme i miei pensieri. Il dolore e l'orrore sono insopportabili. Eppure non resterò in silenzio – dirò ciò che ritengo importante.

Per me non ci sono dubbi: cosa è successo a Navalny? Non ho dubbi che sia stato assassinato. Per tre anni Alexei è stato sotto il controllo delle forze di sicurezza, che nel 2020 avevano già organizzato un attentato non riuscito alla sua vita. Ora l'hanno portato a termine. Per me non ci sono dubbi: chi lo ha ucciso? Non ho dubbi che sia stato Putin. È un criminale di guerra. Navalny era il suo principale avversario in Russia ed era odiato al Cremlino. Putin aveva sia il movente che l'opportunità. Sono convinto che abbia ordinato il suo assassinio. So come la propaganda di stato inizierà a manipolare l'opinione pubblica. Diranno che la morte di Navalny è svantaggiosa per il presidente, che sarebbe stato illogico ucciderlo un mese prima delle elezioni, che Putin è concentrato sulla politica globale e non ha tempo di pensare a un condannato... Sono tutte sciocchezze, da respingere. Dopo l'avvelenamento di Alexei nel 2020, la propaganda ha difeso Putin con l'argomento "se avesse voluto ucciderlo, lo avrebbe ucciso". Esattamente così. Voleva, e l'ha fatto. E non solo ha ucciso, ma lo ha ucciso in modo provocatorio. Alla vigilia delle elezioni, in modo che nessuno potesse dubitare del coinvolgimento di Putin. Ha anche ucciso Prigozhin in modo provocatorio, in modo che nessuno potesse dubitarne.

Nella mente di Putin, è così che si afferma il potere: attraverso l'omicidio, la brutalità e la vendetta ostentata. Questa non è la mentalità di uno statista. È il pensiero di un capo di una banda criminale. Ammettiamolo: Putin è il capo di una struttura mafiosa che si è intrecciata con il nostro stato. È privo di qualsiasi vincolo morale e legale. Tiene le persone nella paura e chi non ha paura lo imprigiona e lo distrugge.

Ecco perché Boris Nemtsov è stato ucciso. Per questo Alexei Navalny è stato ucciso. Per tre anni nella colonia è stato tormentato con celle di punizione e torturato affinché chiedesse pietà. Non ha funzionato e quindi è stato privato della sua vita. Il confronto tra Navalny e Putin ha mostrato la portata delle personalità di entrambi. Alexei rimarrà nella storia come un uomo di eccezionale coraggio che è andato avanti fino alla fine per ciò in cui credeva. Ha sfidato la paura e la morte. Ha camminato con un sorriso e una testa orgogliosamente alzata. Ed è morto da eroe. Putin rimarrà un piccolo uomo che ha accidentalmente acquisito un enorme potere. Un personaggio che si nasconde in un bunker, uccide furtivamente e rende milioni di persone ostaggio dei suoi complessi. Ma non gli auguro di morire. Sogno che risponda dei suoi crimini non solo davanti a Dio, ma anche davanti al tribunale terreno.

Alexei Navalny era un mio amico. Anche Boris Nemtsov lo era. Avevamo una causa comune e abbiamo dedicato le nostre vite a rendere la Russia pacifica, libera e felice. Ora entrambi i miei amici sono morti. Sento un vuoto nero dentro di me. E, naturalmente, mi rendo conto dei miei rischi. Sono dietro le sbarre, la mia vita è nelle mani di Putin ed è in pericolo. Ma continuerò a portare avanti le mie idee. Nel febbraio 2015, davanti al corpo di Boris, ho giurato a me stesso di non avere paura, di non arrendermi e di non scappare. Nove anni dopo, mentre piango Alexei, non posso che ripetere quel voto. Finché il mio cuore batterà nel petto, combatterò la tirannia. Finché vivrò, non temerò alcun male. Finché respirerò, sarò con il mio popolo.

Lo giuro.

Alexei, riposa in pace, fratello.

Yulia, Lyudmila Ivanovna, Anatoly Ivanovich, Oleg, Dasha, Zakhar, resistete.

Sono con voi.