“Roma è la citta eterna, ma Milano è la svolta”. Parla lo chef (romano) Max Mariola

“Roma è la città eterna e però…”. E però? “Però Milano è la svolta, è una città effervescente, gassata, le persone che arrivano da tutta Italia quando vengono qui riscoprono le loro qualità, hanno voglia di dare il meglio di sé, perché c’è ritmo, noi a Roma siamo eccezionali, ma purtroppo un po’ compassati, abbiamo questa indolenza, questo ‘facciamo le cose con calma’, questo continuo ‘nun se po fa’, qui invece le cose quotidianamente si fanno, eccome se si fanno”. Max Mariola, già volto di Gambero Rosso tv, è oggi uno degli chef più amati su social, con 2,6 milioni di follower e quasi il doppio (4,1 milioni) su Tik Tok. Video ricette gustose, uno slogan ammiccante “The sound of love” – non solo il suono che fa la pasta quanto la salti in padella con il condimento che ha raggiunto la giusta densità – che è diventato anche il titolo di un libro uscito negli scorsi mesi per Mondadori, e soprattutto quell’aria sorniona e autenticamente romanissima che è forse il principale ingrediente del suo successo. La capitale fa parte anche del suo racconto social. Dal footing al Gianicolo o sui bordi del lungotevere alla la spesa tra i banchi di frutta verdura del mercato Trionfale. Eppure anche Mariola per aprire il suo ristorante è scappato a Milano. Come mai? “Sicuramente – dice – Milano ha questa dinamicità pazzesca, ma è stato anche un po’ il caso. Ho trovato un locale delle dimensioni giuste in un quartiere bellissimo come Brera, a Roma un negozio così al centro era quasi impossibile da trovare perché i locali grandi sono tutti più esterni, quando me lo hanno proposto mi sono subito innamorato”. Non le manca un po’ la capitale? “Certo che mi manca, anche se a Milano ho ricevuto un’accoglienza pazzesca, dopo tre settimane sono tornato a Roma e l’ho trovata ancora peggio, lo dico con il cuore in mano: una bella donna, una bella femmina che non va più dal parrucchiere. L’ho detto anche quando abbiamo perso l’Expo, avremmo avuto già tutto per fare una cosa pazzesca, sarebbe bastato dare una spolverata…”.

