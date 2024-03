Dal brodetto pasquale alla pizza cresciuta, com'era il (non) pranzo pasquale a Roma

Quando a Elena Fabrizi, per brevità Sora Lella e basta, chiesero consigli sul menù pasquale, quali fossero i piatti “veramente” tradizionali del pranzo di Pasqua, lei rispose in modo secco e, almeno per i radioascoltatori di Radio Lazio dell’epoca – era il 1990 –, spiazzante: “Macché pranzo de Pasqua, nun c’era er pranzo de Pasqua, o mejo, nun era come quello de oggi. Chi se trovava fora dalle chiese, chi fora le case der popolo e se metteva ‘nzeme quello che avea da magna’. Era questa ‘a vera tradizione de Pasqua”. Possibile? Possibile. Scrisse Filiberto Scarpelli sulla rivista umoristica “Numero” che “per non fare brutta figura alla ritrovata pasquale, evitate le ova se son più di una settimana e non fate i furbi con le cotiche, che se san troppo d’aceto fate la figura dei pezzenti, e vi tocca mangiarvele l’indomani, con li fascioli che intanto si sono rattrappiti”.

