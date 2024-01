Le trattorie romane erano un tripudio di zuppe. E la pastipane era la regina

Prima della triade capitolina delle paste (amatriciana, cacio e pepe e gricia, poi raggiunte dalla carbonara), i primi a Roma erano soprattutto zuppe e minestre. E la più apprezzata ora non si mangia più

Prima che i censori della tradizione culinaria romana elevassero amatriciana, cacio e pepe e gricia a Triade capitolina dei primi piatti – trovando poi un posto al loro fianco alla carbonara per il grande successo che ottenne dagli anni Sessanta in poi –, le osteriole romane erano un gran trionfo di zuppe. E la più richiesta, perché a più buon mercato, era la pastipane o pastipan o pestepane o sugnipane. Un nome solo non ce l’ha mai avuto, ma l’ultimo rende meglio l’idea di questo piatto tanto “tradizionale” da essere ignorato dagli anni Settanta in poi dalla tradizione. Va sempre così: uno si fa la tradizione che vuole e che pensa di meritare. L’avvento di un diffuso benessere ha fatto scomparire dai menù di trattorie e ristoranti quel piatto del quale Giuseppe Prezzolini nel 1916 scriveva “scalda il corpo come pochi e ti prepara per affrontare il freddo della sera”.

A Roma non c’era una pastipane, c’erano innumerevoli pastipane, ognuno aveva la sua, come tutti i piatti che hanno passato i secoli. I disciplinari sono arrivati dopo, parecchio dopo. La pastipane era una zuppa di pane secco e brodo di carne che prevedeva l’aggiunta di sedano, cipolle e verze (o biete o cicoria a seconda di quello che c’era) ammollati nello strutto (da cui la variante “sugnipane”) e poteva contenere anche o rigaglie di pollo o trippe o qualche altra frattaglia. Ma solo nella versione ricca.

Achille Campanile sulla Tribuna ricordava con nostalgia quella che mangiava in un’osteriola vicino al Liceo Mamiani “dove il sedano scrocchiava e la cicoria rafforzava il gusto” e che “quando c’erano le trippe la bocca si riempiva di un’intensa gioia” e “una volta usciti anche il freddo sembrava meno freddo”. Per il regista Carlo Ludovico Bragaglia invece la sugnipane, così la chiamava – anche perché nel frusinate questa zuppa non prevedeva frattaglie, ma solo ortaggi cotti nello strutto e poi allungati con brodo vegetale e pane raffermo –, “era l’anima de Roma”, a tal punto che nel suo primo film, “O la borsa o la vita”, trovò un posto nella scena finale davanti al protagonista Daniele, impersonato da Sergio Tofano.

La pastipane o sugnipane non c’è più, è stata immolata sull’altare del benessere. Non che la cosa abbia fatto dispiacere a tutti. In un’intervista al Messaggero, Bombolo (Franco Lechner), disse: “A pensare alle schifezze che si doveva mangiare in gioventù perché non c’era altro, tipo la pastipane, non sono poi male questi anni Ottanta”.

