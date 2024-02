Da Cargo a Pacifico: i brand milanesi alla conquista di Roma

E’ l’ultimo nato tra i brand milanesi scesi alla conquista della Capitale. Parliamo di Cargo, storico marchio di arredamento e design del capoluogo lombardo, nato nel 1981 grazie all’idea dell’architetto Mauro Bacchini, che ora ha ufficialmente aperto i battenti anche qui, in riva al Tevere, in via Cola di Rienzo, nel quartiere Prati. Gli imprenditori avevano tastato il terreno qualche anno fa, con un punto vendita all’interno di Coin Excelsior, nella stessa strada, e ora però c’è stata la svolta: la decisione di partire, lo scorso novembre, con uno “store” autonomo. Per chi non lo conosce, Cargo – che a Milano sta in zona Gorla-Precotto nell'ex fabbrica dell’Ovomaltina e in Brera con il negozio hi tech – vende mobili, utensili e accessori per la casa di alto livello. Qui potrebbe funzionare perché la città in quanto a design offre meno di Milano, quindi da questo punto di vista c’è meno concorrenza. “Aprire a Roma era il sogno nel cassetto di Mauro Bacchini, ma finora non aveva mai trovato lo spazio giusto. Non abbiamo ancora messo in campo una campagna pubblicitaria, ci fidiamo di più del passaparola”, racconta Cristina Guglielmi, responsabile delle pubbliche relazioni.

