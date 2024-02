Dopo il ko dell'Expo, Roma è in corsa un po' per tutto: antiriciclaggio, acqua, sport

La delusione per la mancata assegnazione dell’Expo, con quel terzo posto dopo Riad e Busan, non è stata ancora dimenticata, ma Roma, e non da oggi, è per così dire abituata a candidarsi e a essere candidata (tanto che ancora regna lo sconcerto retrospettivo, nel centrosinistra e nel centrodestra capitolino, per il gran rifiuto opposto dall’ex sindaca m5s Virginia Raggi alla corsa verso le Olimpiadi). Fatto sta che, qualche giorno fa, la città di Roma, in quel di Bruxelles, è stata candidata dal sindaco Roberto Gualtieri e dal viceministro dell’Economia Maurizio Leo come sede dell’agenzia europea per l’antiriciclaggio (dovrebbe ospitare un team di supervisori contro il riciclaggio di denaro sporco).

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE