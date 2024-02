La permalosità dei romani alla prova di Giuseppe Cruciani

A Roma non si accetta chi parla di una città abbandonata, sporca, immersa in una coltre di indifferenza istituzionale e di letargia degli stessi romani. Perché ci si indigna così tanto con certe dichiarazioni e ci si indigna meno per le condizioni in cui versa la Capitale?

Imbattendosi in un podcast rimandato da YouTube, dal significativo titolo “De Core”, capita una puntata recente contenente una intervista con Giuseppe Cruciani, il popolarissimo conduttore, assieme a David Parenzo, di quel fortunatissimo e frankensteiniano esperimento antropologico via radio che risponde al nome di “La Zanzara”. In questa intervista, peraltro una delle poche in cui vi sia modo, onore ai due intervistatori, di sentir porre a Cruciani domande diverse rispetto il solito standard generalmente circumnavigante l’universo del sesso nelle sue articolazioni e sfumature, c’è un momento, ampio, in cui si parla di Roma. Inevitabile; il titolo del podcast, la provenienza dei due ragazzi, Alessandro Pieravanti e Danilo da Fiumicino, che intervistano, e quella dello stesso Cruciani lo rendevano quasi scontato.