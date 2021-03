Passeggiata all'Esselunga “chic” di Prati

Per i milanesi emigrati nella Capitale (come il sottoscritto) l’apertura di un’Esselunga in città è un tuffo al cuore, come ritrovare un pezzetto di Milano a 20 minuti da casa. Il supermarket fondato da Bernardo Caprotti nel 1957 ha aperto il suo primo negozio in centro, dopo quello del 2017 sulla Palmiro Togliatti. Il furgoncino della spesa on line si vede spesso in giro, ma per molti romani sarà comunque una prima volta. Sgombriamo subito il campo: Esselunga è un ottimo supermercato che ha saputo costruire intorno a sé una fama quasi leggendaria, soprattutto grazie all’ottimo rapporto qualità-prezzo. L’esser diventato il supermercato dei milanesi ha fatto il resto: è il luogo dove la città più avanzata d’Italia fa la spesa. Ma è pur sempre un supermercato. E in giro per lo stivale se ne trovano di migliori.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni