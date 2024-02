E ora gli artist_ chiedono a Gualtieri il teatro Valle

"Prima hanno urlato al blitz fascista, poi hanno fatto quest’accordicchio, è normale che c’è una comunità che si è sentita usata e presa in giro”, dice Vito Scalisi, presidente dell’Arci Roma. “All’inizio ci hanno detto che c’era la destra peggiore che stava occupando il teatro, poi l’hanno legittimata attraverso un accordo che va contro il bene della città”, conferma Christian Raimo, tra gli animatori della protesta di questi giorni di artisti, attori e registi intorno alla vicenda del teatro di Roma. Ai lavorat_, operat_ dello spettacolo e artist_ – come si appellano con trattino al posto della schwa nei loro comunicati – non è andato giù il doppio gioco del Campidoglio. Pronto a gridare al blitz fascista e a chiamare l’adunata quando il centrodestra (regionale e ministeriale) imponeva come direttore del Teatro di Roma Luca De Fusco, salvo poi ritrattare grazie a un accordo su una modifica allo statuto della fondazione – che gestisce i teatri Argentina, India, Torlonia e, dall’anno prossimo, Valle – che consentirà al Campidoglio di nominare il direttore amministrativo. “Peraltro, la legge Tognoli lo vieta, potranno al massimo fare un consulente, ma resterà sempre De Fusco a decidere tutto, il sindaco e Gotor si sono fatti fregare”, dice Raimo. Ora gli artisti chiedono che il teatro Valle sia staccato dalla fondazione.

