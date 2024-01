Il teatro di Roma è salvo! Accordo Campidoglio-Mic: ci saranno due direttori

In fondo bastava poco per salvare il teatro dal "blitz fascista" con cui è stato nominato direttore artistico Luca De Fusco. Domani in Cda la modifica allo statuto che stabilirà l'istituzione di un secondo direttore che sarà scelto dal Campidoglio. In pole per quel ruolo ecco Paola Macchi

L’amichettismo è la malattia, ma, racconta la storia del Teatro di Roma, può essere anche la cura. Diciamocelo chiaro: il nostro è un paese di amichetti, di aperitivi e di partite di calcetto (ricordate i suggerimenti dell’ex ministro Giuliano Poletti per trovare lavoro?). E dunque non poteva che finire così. “L’occupazione fascista” del teatro Argentina, del teatro India e del futuro teatro Valle è finalmente terminata. Più che la Resistenza del Campidoglio ha potuto lo statuto, o meglio la modifica a quello della fondazione che gestisce i teatri. Un cavillo miracoloso salverà l’arte. Una clausoletta in grado di mettere di nuovo d’accordo il Campidoglio Pd con il ministero della Cultura e la Regione Lazio a guida centrodestra, con un prodigio dal sapore biblico: la moltiplicazione delle poltrone. Questa mattina il Cda si riunirà per mettere a verbale la convocazione della fondazione per l’approvazione del bilancio, ma soprattutto per la ratifica delle modifiche dello statuto che introdurranno un secondo direttore indipendente e autonomo dall’altro. Luca De Fusco, voluto dal centrodestra e nominato con il famoso blitz che ha scatenato l’ira del sindaco Pd Roberto Gualtieri poco più di una settimana fa, sarà il direttore artistico. Mentre il Campidoglio, principale finanziatore della fondazione con 6,5 milioni di euro l’anno, sceglierà il direttore manager, quello che gestirà le finanze della fondazione.