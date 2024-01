L'ex ad Rai manda in tilt Meloni. Per indicarlo al Maggio Fiorentino esplode il Teatro di Roma

Un suggerimento per Salvini: segretario, rinuncia a Vannacci e candida Fuortes. L’ex ad Rai è l’unico che sta ridicolizzando Giorgia Meloni. Grazie a SanCarlo sta saltando il piano di Sangiuliano-Mollicone-Rocca, la “scuola d’Atene” della destra. I tre filosofi con il bastone vogliono indicare il regista Luca De Fusco come prossimo direttore del Teatro di Roma, il teatro di Pirandello, Ronconi e Martone. La nomina di Fuortes al San Carlo di Napoli, altro sublime disegno del governo, è stata ritenuta nulla dai magistrati. Il ministro Sangiuliano ripropone dunque Fuortes al Maggio Fiorentino, inizialmente rifiutato da Fuortes, e diretto dal commissario Onofrio Cutaia, apprezzato dall’ex ministro del Pd, Dario Franceschini. Cutaia deve lasciare Firenze, ma che fa? Si candida a Roma. Sfida De Fusco. Al suo fianco ha il sindaco Gualtieri, pronto a sciogliere il cda del Teatro. Abbiamo ovviamente provato, favoriti dal caso, ad avvicinare il plutoministro delle arti, della scienza, della cultura, della patria, del cinema, il sommo Sangiuliano. Eravamo alla Camera, ma quando lo abbiamo raggiunto, per porgere delle domande, l’erede di Benedetto Croce si è allontanato e ci ha guardato come fossimo ascoltatori abituali di Radio 3, la ex, quella diretta da Marino Sinibaldi. Puh. Nulla. Salvini, lascia perdere Vannacci!

