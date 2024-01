Il Pd lancia la protesta contro la Rai di Meloni. Conte la boicotta: "Basta ipocrisie, non ci saremo"

Dopo il sit-in viale Mazzini annunciato da Schlein per il 7 febbraio, il M5s si smarca e attacca i dem: "Non è un'iniziativa credibile. L’amichettismo di destra vale quanto quello di sinistra". La replica del Nazareno: "Sorpresi dalla risposta dell'ex premier. Non rispondiamoagli attacchi, nostro avversario è la destra"

Il Pd propone, Conte si smarca, attacca. Un copione già visto, che si ripete. Oggi tocca alla Rai. "Il 7 febbraio noi non ci saremo", ha fatto sapere il leader del M5s . Quel giorno, un mercoledì nel bel mezzo del Festival di Sanremo, il Partito democratico ha annunciato un sit in di protesta contro "Telemeloni", per denunciare quella che secondo i dem è una sorta di colonizzazione della tv pubblica ad opera di FdI e degli altri partiti di maggioranza. L'appuntamento è in Viale Mazzini, la speranza di Schlein era quella di mettere insieme le opposizioni. Rimarrà in buona parte delusa. Perché, non solo il M5s stelle ha fatto sapere oggi che intende partecipare, ma è partito al contrattacco.