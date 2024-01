Pd e FdI litigano sull'antisemitismo

La miccia è stata un'intervista rilasciata al Corriere della Sera dalla senatrice di Fratelli d'Italia Ester Mieli: "Il 27 gennaio è il giorno in cui in molti scrivono 'mai più', ma quello su cui il governo punta da una parte è la commemorazione giusta e dall’altra parte la difesa giornaliera contro tutti gli atti di discriminazione. Perché troppo spesso i governi precedenti e la sinistra di oggi ci hanno abituato al silenzio e all’indifferenza davanti a manifestazioni dove cori, slogan, bandiere strappate o striscioni antisemiti hanno fatto da padroni, fingendo di non vedere quello che stava avvenendo", ha detto la vicepresidente della commissione speciale per i reati di odio, presieduta dalla senatrice a vita Liliana Segre. Accusando direttamente il Pd, che "è l'unico partito italiano a non aver votato nel 2019 una mozione di condanna di tutti i totalitarismi del 900". E cosi dai dem non sono restati a guardare, e già nella giornata di ieri, dove ancora in giro per l'Italia si organizzavano cortei e manifestazioni pro Palestina (poco partetipati), hanno risposto piccati. "Mieli sa che la lotta all'antisemitismo è nel nostro dna. Le sue parole sono inguste, false e offensive", ha detto il senatore del Pd Walter Verini. Seguito dalla ex sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, che le ha chiesto di dimettersi dalla commissione Segre per aver usato "toni sconcertanti".

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE