Comitati di quartiere e Campidoglio alla “guerra” dello street food

La Racv, rete di associazioni per una città vivibile, comitati di quartiere e associazioni di cittadini, da mesi teme “una nuova invasione di food in area Unesco”. Ieri, con una nota, ha lanciato l’allarme per “la mancata proroga del regime transitorio per il divieto di apertura di attività di artigianato alimentare nel sito Unesco”. E chiede “il prolungamento del regime che fino al 31 dicembre vieta l’apertura o il trasferimento di attività di artigianato alimentare (paninerie, kebabberie, gelaterie, pizza a taglio) nel sito Unesco”. “Vogliamo risposte”, dice Simonetta Marcellini, del Comitato Vivere Trastevere: “In mancanza di una proroga, già all’inizio dell’anno prossimo il centro storico di Roma, già saturo, sarà invaso da ogni tipo di attività alimentare da asporto. Qual è la visione dell’amministrazione? Se si vuole trasformare Roma in un parco dei balocchi, ce lo dicano chiaramente. Che cos’altro dobbiamo fare, legarci sotto al Campidoglio?”.

