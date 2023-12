Tutto pronto per Atreju: grandi allestimenti e grandi polemiche

Fuori dal cancello, accanto alle grandi colonne blu con la scritta “Bentornato orgoglio italiano”, campeggia una stella cometa di luci formato gigante. “Quest’anno tocca dillo, abbiamo fatto un grande lavoro”, dicono alcuni militanti di FdI arrivati per un sopralluogo. Al lato destro di Castel Sant’Angelo è tutto un via vai di veicoli commerciali. Stanno terminando i preparativi: domani apre Atreju, la festa dei giovani del partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Un villaggio di Natale in grande stile. Un allestimento formato gigante che occupa più di metà del perimetro dei giardini che circondano il castello. Le due enormi tensostrutture – la sala Emanuela Loi e la sala Enrico Mattei che ospiteranno i colloqui con Elon Musk, Rishi Sunak e gli altri ospiti – sono ai due estremi. In mezzo un enorme albero di Natale di luci, il villaggio di Natale con le casette di legno e la pista di pattinaggio:una serpentina infinita che sembra una pista di moto gp. Le cose sono state fatte davvero in grande. Forse anche troppo. Ed infatti il consigliere regionale di Italia viva Luciano Nobili attacca: “Perché è stato consentito a FdI di ‘privatizzare’ e chiudere per 20 giorni l’unico parco di quel quadrante di città? Per di più in una zona già congestionata dai cantieri del Giubileo. L’autorizzazione sarebbe arrivata grazie ad un interessamento diretto del ministero della Cultura. Arroganza italiana, altro che orgoglio”.



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE