“Roma si può governare, ma le va riconosciuto il suo ruolo”. Parla l'ex sindaco Ignazio Marino

“In tanti lo ripetono spesso ‘Roma è ingovernabile’, io non ci credo”, dice Ignazio Marino, ex sindaco della Capitale tornato, dopo l’esperienza in Campidoglio, negli Usa a fare il suo vecchio lavoro, il chirurgo. Eppure anche il sindaco marziano ebbe non poche difficoltà ad affrontare la burocrazia (e la politica) capitolina. Dopo la sconfitta all’Expo la città è tornata al centro del dibattito per i suoi problemi e inefficienze. “Roma non è una metropoli ordinaria – ammette Marino – perché insieme a tutte le esigenze di una città moderna (trasporti, raccolta e smaltimento dei rifiuti, scuole, decoro urbano, sicurezza) ha anche la responsabilità di ospitare migliaia di grandi eventi laici e religiosi. Ma la città storica, che è anche sede delle istituzioni, è un villaggio di 150 mila abitanti. Mentre Roma ha oltre 4 milioni di cittadini che necessitano dei servizi per una normale qualità di vita”. Come fare dunque? Servono i generali, serve una guerra per Roma, come ha detto a questo giornale Sabino Cassese? “Detesto il sostantivo guerra”, dice Marino. “Si può cambiare. La mia amministrazione in soli 28 mesi realizzò un cambiamento radicale nella raccolta differenziata. In 28 mesi completammo 17 nuovi chilometri di metropolitana, inaugurando la linea C. Sono cose che abbiamo fatto senza guerre. Ma esiste un’altra questione: il ruolo di Capitale che ospita lo Stato del Vaticano e centinaia di ambasciate. Studiando questi argomenti con Anne Hidalgo, sindaca di Parigi e Edward Lister, vicesindaco di Londra, appresi che Parigi riceve una somma aggiuntiva che sfiora il miliardo di euro e Londra quasi due miliardi di euro all’anno per le loro rispettive funzioni di capitale. Io ottenni che nella legge di stabilità votata nel 2014 fosse inserita per la prima volta una voce che riconosceva a Roma questi costi. Ci diedero solo 100 milioni, noi ne avevamo stimato 400. Ma almeno il principio venne riconosciuto. Su quella strada bisgona continuare: far coesistere in città il comune e la capitale”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE