Bella e scombinata, globalizzata a modo suo, Roma funziona

Mi piace sentirmi europeo ma non se devo considerare la città come il buco del culo di un mondo di sporcizia e disfunzionamento. Lo dicono tutti, ma tutto sommato è una bella fregnaccia. Passeggiate romane tra Primavalle e Testaccio

Erano i tempi dell’infamosissima giunta Alemanno, a Roma. Dopo una piena del Tevere, che aveva lasciato una foresta di plastiche orrende appesa agli alberi degli argini, passati giusto due o tre mesi, le plastiche erano scomparse, raccolte e immagino riciclate da qualche parte o impacchettate e magari spedite fuori della vista dell’eterno. Le vedevo tutti i giorni andando a piedi al giornale coi bassotti, spettacolo apocalittico, poi più niente anche se ero pronto a attendere anni. Mi sembrò naturale, non giusto né ingiusto, semplicemente naturale, scrivere e pubblicare un editorialino dal titolo: Roma funziona. Ho un amico carissimo che vive molto oltre l’Acqua Bullicante, non so se mi spiego, il Pigneto in confronto è centralissimo, e non è uno spendaccione, prende i mezzi pubblici, compresa l’infamosissima metropolitana, e lo si trova sempre dovunque necessario o gradevole con relativa puntualità, ché lui è intelligente dunque pigro e non ama gli anticipi necessari alla puntualità assoluta.