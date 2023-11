Riad stravince l'Expo 2030: Roma scavalcata anche da Busan. Le ragioni di una sconfitta

Alla fine si è capito perché a Parigi Giorgia Meloni ha preferito non andare. Con soli 17 voti raccolti Roma non solo non ospiterà l’Expo del 2030, ma nella corsa all’assegnazione dell’evento si è piazzata addirittura terza, con 12 voti di scarto dalla coreana Busan che ha raccolto 29 preferenze. Mohammad Bin Salman lo aveva promesso: l’Arabia Saudita vincerà al primo turno. Detto, fatto. Con 119 voti per Riad non c’è stato neanche bisogno del ballottaggio. Se era “uno scontro di civiltà”, come diceva ieri l’ex sindaca grillina di Roma Virginia Raggi, è finita malissimo. Come l’Expo 2020 a Dubai, i mondiali di calcio 2022 in Qatar, quelli del 2034 sempre in Arabia Saudita, anche l’Expo del 2030 volerà nel Golfo. “E’ una deriva mercantile”, quasi imprecava il presidente del comitato promotore della candidatura di Roma, l’ex ambasciatore Giampiero Massolo, che però forse non basta a spiegare il flop. Come non basta dire che Milano nel 2006 se la vedeva solo con la candidatura, assai più debole, della turca Smirne.

