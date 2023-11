Meloni si è arresa? Per Expo il governo manda a Parigi la sottosegretaria Tripodi

Giorgia Meloni martedì prossimo, il 28 novembre, non andrà a Parigi. All’Assemblea generale del Bureau International des Expositions, durante il voto per scegliere quale città tra Roma, la saudita Riad e la coreana Busan ospiterà l’esposizione universale del 2030, per il governo non ci sarà neppure il vicepremier Antonio Tajani. L’esecutivo, sia chiaro, sarà rappresentato lo stesso. Ma in tono minore. Nella capitale francese ad assistere al voto andrà la sottosegretaria di Forza Italia al ministero degli Esteri, Maria Tripodi. Almeno fino a ieri era questa la posizione di palazzo Chigi. Una scelta che, come rimarcano dal comitato promotore, non cambia nulla nella corsa all’ultimo voto: la squadra di diplomatici coordinata dall’ex ambasciatore Giampiero Massolo è ancora a lavoro per convincere gli indecisi tra i delegati dei 182 paesi che voteranno martedì a dare il loro sostegno alla capitale. Ma è anche una scelta che dà la sensazione netta, troppo netta, che il governo italiano abbia mollato la sfida. L’assenza della presidente del Consiglio nel momento decisivo ha il sapore di una resa. Di una sconfitta su cui non si vuole mettere la faccia. Un maligno ieri ironizzava così: “Ma come, la presidente del Consiglio può fare una figura di palta internazionale parlando per 20 minuti con un comico russo che si spaccia per un leader africano e non può andare a Parigi anche con il rischio di non vincere?”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE