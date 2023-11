Settimana decisiva per Expo. E un'incognita: Giorgia Meloni andrà?

Quella che si è aperta lunedì è la settimana decisiva. Gli ultimi giorni prima del voto dei 182 delegati, di altrettanti paesi, che decideranno quale città, tra Roma, la saudita Riad e la coreana Busan ospiterà l’esposizione universale del 2030. Chi vive a Parigi ha la percezione plastica di chi di più e con più forza ha investito sulla candidatura. La capitale francese da alcuni giorni è piena di cartelloni che pubblicizzano la città saudita. Il principe ereditario e primo ministro Mohammad Bin Salman ha investito quasi 8 miliardi per promuovere la candidatura, quasi il doppio della spesa corrente di Roma Capitale, qualche ordine di grandezza in più rispetto a quanto investito dall’Italia nella campagna elettorale. L’esposizione universale come il calcio. Passi di ammodernamento e di egemonia. Anche perché l’esposizione cade proprio nel 2030, l’anno orizzonte della Vision 2030 di Mbs, la transizione dell’economia saudita oltre il petrolio (raggiunta però con la forza economica che oggi il petrolio garantisce). Un potere economico spropositato e usato con faccia tosta, come evidenziato dall’investimento sull’As Roma da parte dei sauditi che hanno acquistato lo spazio per piazzare lo sponsor “Ryad season” che ha sostituito la scritta SPQR sulle magliette della squadra giallorossa. L’altra avversaria della capitale, Busan, sta invece spendendo tutto il capitale tecnologico delle eccellenze imprenditoriali coreane, da Samsung a Lg. Il capo del marketing di Samsung a settembre è finito persino a San Marino per sponsorizzare la candidatura di Busan. Insomma, sia sauditi che coreani vanno avanti con un’attività di lobbying spietata che ha convinto anche paesi storicamente amici dell’Italia a non votare Roma. Tra questi anche l’Albania: aiuto con i migranti sì, ma per Expo si vota Riad.

