Gualtieri e la carta termovalorizzatore

A descriverlo come un sindaco fantasma, ignoto alla maggior parte dei romani, questo giornale fu tra i primi. E dai banchi delle opposizioni sul poco presenzialismo in città di Roberto Gualtieri le ironie si sprecano. Ma a due anni dal suo insediamento in Campidoglio il sindaco Pd della questione si cruccia il giusto. Ognuno è fatto com’è fatto. Non puoi chiedere a un tondo di fare il quadrato, ognuno interpreta il ruolo di primo cittadino come vuole e come può in base al suo temperamento. A Gualtieri piace volare alto. Magari in Africa per convincere i paesi indecisi a scegliere Roma per l’Expo del 2030. Meglio i cantieri della metro C che i bagni di folla per le inaugurazioni dei bus in periferia. “D’altronde – è il vociare dei fedelissimi – Raggi batteva la città palmo a palmo e i risultati li hanno visti tutti i romani: non ha fatto niente”. E Gualtieri? Che ha fatto il sindaco nerd, “maniacale studioso dei singoli dossier”, come lo descrivono i suoi? Per raccontarlo, a due anni precisi dall’arrivo a palazzo Senatorio, questo pomeriggio è stato organizzato un evento: “Il II rapporto alla città”, un rendiconto amministrativo, sociale ed economico. “Si andrà dall’alfa all’omega dell’amministrazione”, assicurano. Con una sorpresa scoppiettante sul termovalorizzatore, la scelta fino ad oggi più importante presa dal sindaco.

