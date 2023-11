L'Expo come un sei al Superenalotto: per Roma la vittoria sarebbe una svolta

“Alla fine è come vincere al superenalotto, se vinciamo abbiamo svoltato”. C’è chi scherza anche così in Campidoglio sulla questione Expo. Espressione che rivela due fatti: le poche probabilità di vincere della capitale e l’importanza della partita per la città. C’è un pacchetto di “opere connesse”, un libro dei sogni che si trasformerebbe i finanziamenti statali per la capitale solo in caso di vittoria tra un mese nella partita con Riad per ospitare l’esposizione universale del 2030. Le principali riguardano il trasporto pubblico. Specialmente le metropolitane. In caso di vittoria a Roma pioverebbero, in pochissimi anni, una pioggia di miliardi per rafforzare la rete. Tre miliardi per la precisione, concentrati in un breve arco di tempo. Uno e mezzo per costruire da zero la metro D, la quarta linea della capitale che collegherebbe Talenti (fermata Oglietti) all’Eur (Agricoltura) passando per il quartiere Italia, il centro e Trastevere. A questo si aggiungerebbero i 900 milioni, per il prolungamento della linea A da Battistini a Monte Mario, con una fermata a Torrevecchia e una a Primavalle, e i 600 per il prolungamento della linea B da Rebibbia a Casal Monastero. Una rivoluzione.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE