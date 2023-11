L'incontro della concordia tra Gualtieri e Schlein (dopo il gelo iniziale sui rifiuti)

La magia la fa il quartiere Testaccio. Anzi: lo storico circolo pd di Testaccio, quello che esorta ogni segretario, tra cui l’uomo della porta accanto (in senso geografico) Enrico Letta, a ripartire dalla base. E stavolta il Pd riparte ricomponendo plasticamente, nella sala gremita del circolo, la tensione sotterranea tra la segretaria Elly Schlein e il sindaco Roberto Gualtieri, a inizio anno non proprio concordi sul termovalorizzatore, progetto cui Gualtieri ha sempre tenuto molto, nonostante la relativa indigeribilità dello stesso per una parte del Pd e per Avs. Poi Schlein aveva trovato una soluzione a metà strada: “Scelta già fatta” (nel senso di: non da noi), aveva detto. E però, complice la nouvelle vague di concordia lanciata da Claudio Mancini, plenipotenziario dem romano molto vicino a Gualtieri (un paio di settimane fa proprio Mancini ha chiamato il partito locale all’unità contro una destra “che non è fatta di scappati di casa”), e vista l’agenda autunnale dell’opposizione, il sindaco e la segretaria si sono fatti vedere insieme, anche se arrivando separati, alla presenza dei segretari del Pd romano e laziale Enzo Foschi e Daniele Leodori e della coordinatrice schleiniana Marta Bonafoni, nome potenzialmente candidato a un ticket per le Europee con l’ex governatore Nicola Zingaretti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE