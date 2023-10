Morto un cantiere, se ne fa un altro. E i taxi già spariti ri-spariscono a Termini

“Cantiere a Termini, già spariti i taxi”. Il titolo allarma non poco il lettore (del Corriere, nello specifico) che si sia trovato soltanto un giorno prima davanti al solito deserto fuori dalla stazione: i taxi non c’erano già, spariti da dove, dunque? Si apprende allora, con sgomento, che l’abituale caos nulla è rispetto alle future odissee, ché i taxi dovranno, causa lavori sul piazzale, fare il classico giro di Peppe attorno all’edificio, mentre i bus al capolinea, che quantomeno si stagliavano come miraggio al trentesimo minuto di attesa inutile del taxi, cambieranno posizione, mettendosi al posto del taxi che fa il giro di Peppe. E non basta: una volta usciti dall’inferno Termini, verso piazza Venezia, non si potrà più respirare come si faceva finora (relativamente, visto il traffico), ché altri lavori, quelli per la metro C, da sabato produrranno un altro giro di Peppe, cioè un cambio di viabilità, e si presume un altro deserto nei posteggi limitrofi di taxi. Ma guai a criticare i tassisti: per loro la colpa è sempre altrui. Dice al Corriere il segretario dell’Unione Radiotaxi italiana Loreno Bittarelli: “Dico sì a 300 nuove licenze, ma non è ragionevole immettere 1500 nuovi taxi tutti insieme”.

