Numeri e date. Ecco come funzionerà il termovalorizzatore di Gualtieri

È stato deciso come sarà il termovalorizzatore di Roma. Catturerà la CO2 che produrrà e costerà circa il 40 per cento in più. È stato raggiunto tra l’Acea e il comune di Roma l’accordo su come dovrà essere il progetto definitivo per costruire a Santa Palomba un impianto che trasformerà in energia e in ceneri circa 600 mila tonnellate di rifiuti l’anno per un costo che, secondo le stime degli osservatori, potrebbe essere salito a circa 1 miliardo rispetto ai 700 milioni previsti all’inizio.

