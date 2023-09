Termovalorizzatore? Il Campidoglio rassicura: "Nessun ritardo"

Il bando doveva uscire entro fine agosto, ma ancora non si sa nulla. Da Palazzo Senatorio però garantiscono: solo interlocuzioni per migliorare il progetto, a breve la gara

Dal Campidoglio rassicurano: sull’impianto che dovrà cambiare la gestione dei rifiuti della capitale non c’è nessun intoppo. Secondo cronoprogramma il bando per la realizzazione del termovalorizzatore doveva arrivare entro l’estate, ma fino adesso ancora nulla si è saputo. Pende un ricorso al Consiglio di Stato che si esprimerà a dicembre. Insomma, cominciavano a circolare alcuni timori. Fonti di palazzo Senatorio però gettano acqua sul fuoco. In queste settimane l’amministrazione avrebbe interlocuito con l’associazione temporanea di imprese capitanate da Acea che ha presentato il progetto che andrà a gara per ottenere una riduzione della tariffa di conferimento e un miglioramento di alcuni aspetti tecnici dell’investimento. Adesso, le attività sarebbero concluse e l’amministazione starebbe lavorando alla predisposizione del bando di gara.