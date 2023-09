Pulita e funzionante, quel che Roma può imparare da Atene

Come i romani importarono alcuni modelli urbanistici ateniesi, allo stesso modo noi dovremmo imparare dalla capitale greca come riorganizzare mezzi pubblici e tenere pulita la città

L’imperatore Adriano amava così tanto Atene che, come tutti gli imperatori romani, ne trafugò parecchi tesori per portarli a Roma, ma al contempo abbellì la città ellenica con diversi monumenti d’ispirazione classica. Tra questi lo splendido Arco di Adriano. Mentre a Roma importò alcuni modelli urbanistici ateniesi. Ma anche oggi avremmo molto da imparare dalla capitale greca. Che, nonostante si stia risollevando a fatica dalla “cura” della troika, per molti versi appare meglio organizzata della città eterna.