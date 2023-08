Guardare Milano per un futuro senza monnezza

Il Campidoglio annuncia che il bando per il nuovo termovalorizzatore sarà pubblicato entro settembre. E' il primo passo per liberarsi dei rifiuti, ma non è l’unico. Seguire il modello meneghino

A ben vedere era già successo. Era il novembre del 1995 e i giornali titolavano cupi: “La guerra dei rifiuti paralizza Milano”. Per volere dell’allora sindaco leghista Marco Formentini era stata appena chiusa, dopo diverse proteste dei citadini, la discarica di proprietà di Paolo Berlusconi a Cerro Maggiore che riceveva circa 400 mila tonnellate di rifiuti ogni anno. Anche i due inceneritori allora attivi – Zama e Silla 1 –, che trattavano circa 190 mila tonnellate, cominciavano a essere obsoleti. In poche settimane Milano si ritrovò sommersa dalla spazzatura, la maggior parte cumulata in un piazzale antistante la sede della municipalizza Amsa, nel quartiere l’Olgettina, proprio di fronte all’ospedale San Raffaele. Insomma accadde, in piccolo, quello che, quasi vent’anni più tardi, sarebbe avvenuto a Roma quando nel 2013 chiuse definitivamente la discarica di Malagrotta.