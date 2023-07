Emergenza rifiuti, in arrivo i camion a noleggio

Ama pronta a firmare entro il fine settimana il contratto per i mezzi in affitto, il dg Alessandro Filippi al lavoro

Entro fine settimana, massimo inizio della prossima, ad Ama dovrebbero arrivare i nuovi mezzi per la raccolta dei rifiuti che l’azienda prenderà in prestito. Si tratta di sette mezzi a caricamento laterale e 15 compattatori a caricamento posteriore. Non abbastanza per riportare la flotta ai numeri necessari a una raccolta efficiente, ma un punto di partenza per migliorare la situazione. “Roma sarà pulita per il ritorno a scuola dei ragazzi”, aveva detto dal palco della festa dell’Unità alcuni giorni fa il sindaco Roberto Gualtieri, rimandando a settembre la fine dell’ennesima emergenza.