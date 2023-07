A Roma cambiare i vertici di Ama è uno sport, ma non risolve la grana monnezza

Dopo una dura riunione con i consiglieri di maggioranza il sindaco Gualtieri ha deciso: il 18 luglio sostituirà il dg Andrea Bossola. Ma il problema è che non ci sono i camion per la raccolta e il rischio è che fino a settembre sia emergenza

L’emergenza rifiuti a Roma non finirà prima di settembre. A spiegarlo ai consiglieri Pd e del resto della maggioranza è stato direttamente il sindaco Roberto Gualtieri durante una riunione molto tesa a palazzo Senatorio che si è svolta ieri sera. La città da alcune settimane sprofonda di nuovo nella monnezza – si parla di oltre mille tonnellate sparse intorno ai cassonetti di tutta la città – e i consiglieri hanno chiesto con forza una soluzione e tempi più rapidi. Alla fine si è giunti a quella che a Roma è una prassi sin troppo consolidata: cambiare i vertici amministrativi dell’Ama. Virginia Raggi durante i suoi cinque anni riuscì a sostituire – tra amministratori unici, cda e direttori generali – ben sette volte la cabina di comando della municipalizzata. Un record assoluto che di certo non contribuì alla pulizia della città. Gualtieri guarda a quell’esperienza disastrosa come un monito. Ciònostante anche lui si appresta al secondo cambio ai vertici.