Freud a Roma, come la città influì sull'opera psicanalitica

Se una storia d’amore è prima di tutto una storia di fantasmi, l’amore che Sigmund Freud ha nutrito per la città di Roma sembra trascendere quel senso quasi mistico di martirio che popola ogni ossessione d’amore. Vagheggiamento onirico, sofferenza nel non riuscire a spingersi fino alla realizzazione di quel profondo, insondabile desiderio, Roma per il giovane Freud rimase a lungo un punto interrogativo intermittente e nebbioso, incastonato come elsa di spada nella roccia del suo subconscio.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE