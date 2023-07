Le accademie della moda di Roma sfilano in Campidoglio 

Giusto il tempo di tornare dalla grandiosa sfilata di Valentino al castello di Chantilly, dove si è presentato con moglie e coppia di amici visitando anche le sale dove Louis, le Grand Condé, organizzò la rivolta contro il cardinale Giulio Mazzarino che si vendicò confiscandogliele per un decennio, l’assessore al turismo, moda, grandi eventi del Comune di Roma, Alessandro Onorato, ha messo mano al programma delle sfilate romane, più modestamente ma, ci sentiremmo di dire, con le stesse ambizioni di gloria del principe che ospitava La Bruyère e mademoiselle de Scudéry. Dopo la messa in liquidazione di Altaroma lo scorso gennaio e il licenziamento dei suoi cinque dipendenti qualche settimana fa, una storia di fronda fra Comune, Regione e Camera di Commercio e di piccole guerre di potere che il Foglio aveva reso nota lo scorso 15 giugno scatenando un putiferio ma anche e finalmente qualche passo per la difesa di un patrimonio di riconoscibilità nella formazione dei giovani talenti della moda che sarebbe stato un delitto perdere, poche ore fa è stato diffuso il comunicato che anticipa nomi e contenuti della sfilata di oggi di “quattro accademie internazionali” e della presentazione di “diciotto brand indipendenti” in piazza del Campidoglio e al Tempio di Vibia Sabina e Adriano”, cioè in casa dell’assessore e della Camera di Commercio, che è certamente bella testimonianza della volontà di fare.

