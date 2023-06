Addio ad Altaroma, forse le scuole sfileranno ai giardinetti

Dall’ufficio dell’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Alessandro Onorato, che l’altra sera stringeva felice mani all’apertura dell’hotel Bulgari di piazza come se quella meraviglia razionalista di piazza Augusto Imperatore al cui restauro il ceo Jean Christophe Babin lavorava da cinque anni fosse anche un po’ opera sua, dicono che “la questione” si risolverà fra settimane, anzi giorni, forse ore, che un annuncio è imminente, e che tutto andrà per il meglio nel migliore dei mondi possibili. Allo stato attuale, la parabola di Altaroma, la società consortile di “sfilate, concorsi ed eventi di moda a Roma” sostenuta da Comune, Regione e Camera di Commercio, come da sito non più aggiornato da mesi, si è conclusa dopo ventuno anni di vita ininterrotta e anche gloriosa, ancorché molto accidentata. La fondazione che avrebbe dovuto sostituirla e che era negli obiettivi del Comune, e in particolare di Onorato, non è infatti nata nei tempi previsti e annunciati più volte, cioè un anno e ancora due mesi fa; la Regione che aveva dato la propria disponibilità per voce della vicepresidente Roberta Angelilli (“sono stati stanziati 500mila euro per la creazione dell’ente e altri 166mila euro per coprire le spese di esercizio”) tace, esattamente come ICE a cui spettava, come da missione, la valorizzazione internazionale del progetto. Dopo la messa in liquidazione, per i cinque dipendenti di Altaroma sono arrivate le lettere di licenziamento. Alcuni di loro, forti di un lungo preavviso, si trovano ancora negli uffici di via dell’Umiltà, cioè nel palazzo della Camera di Commercio che li ospita da molti anni in un grande, tortuoso e fascinoso appartamento. Forse collaboreranno al progetto espositivo di accessori e giovani realtà imprenditoriali nella moda, modello Showcase, che la Camera di Commercio progetta dall’11 al 13 di luglio al Tempio di Adriano: il bando è aperto, lo trovate sul sito, è ben finanziato benché non bastino i finanziamenti, pur necessari: questi eventi vanno infatti organizzati con sapienza, resi attraenti per un pubblico di buyer e specialisti; questo è il loro scopo, e farlo è meno semplice di quanto sembri. Valorizzare i giovani talenti ha poco o nulla da spartire con la sfilata di vecchi modelli mirata al consenso popolare-elettorale a via Veneto in cui i turisti fanno oh e sul quale Onorato si spese molto lo scorso anno, ponendola quasi sullo stesso piano della faraonica, geniale e sofisticatissima sfilata di Valentino sulla scalinata di Trinità dei Monti che contribuì alla vittoria di Pierpaolo Piccioli come designer dell’anno a Londra pochi mesi dopo.

